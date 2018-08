Messina: alle 2.30 della notte scorsa, ignoti hanno compiuto degli atti vandalici

Alle ore 2.30 della notte scorsa, ignoti hanno imbrattato con della vernice rossa gli ingressi dell’Hotel Liberty di via I° settembre a Messina, nei pressi della Stazione ferroviaria, dove c’è un Centro di accoglienza per migranti minori e dell’hotspot di Bisconte ove insiste il Centro di primo soccorso e identificazione per stranieri posto all’ex caserma Gasparro.

In entrambi i casi, sono stati rinvenuti biglietti riportanti scritte minacciose, con riferimenti contrari alla politica dell’accoglienza attuata in Italia. Su questo grave gesto, indaga la Polizia di Stato allertata per i fatti accaduti.