Messina, colpi d’arma da fuoco nella notte a Fondo Fucile, gravemente ferito un 32enne

Agguato questa notte intorno alle 2.00 nella zona di Fondo Fucile a Messina. Un uomo di 32 anni, Alessio Coppolino con precedenti per spaccio di droga è stato attinto da diversi colpi di arma da fuoco davanti alla porta della sua abitazione.

L’uomo immediatamente trasportato e ricoverato presso il Policlinico “G. Martino” di Messina stamane è stato sottoposto ad una delicata operazione per la rimozione dei proiettili che lo hanno raggiunto al torace, al fianco e ad un piede, probabilmente 3 in tutto sparati da un revolver, in quanto sul posto gli agenti della Squadra mobile della Polizia di Stato non hanno ritrovato i bossoli dell’arma utilizzata.

Indagini in corso in queste ore per fare luce sul grave episodio di sangue.