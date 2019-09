Messina: due gemellini, sono morti al Policlinico Universitario Gaetano Martino, forse per una infezione. I magistrati della Procura della Repubblica, hanno deciso di aprire una inchiesta su questo duplice decesso.

La mamma (dei piccoli scomparsi dopo un mese dalla loro nascita), Graziella La Spina di Riposto in Provincia di Catania, li ha ricordati così stamane a Mattino Cinque sulla rete ammiraglia di Mediaset, nella intervista curata dalla cronista Agnese Virgillito, che le ha chiesto: “che nome ha scelto per le sue bambine?”.

E Graziella con le lacrime agli occhi ha risposto: “il maschietto Christian e la femminuccia Allison. Io non mi faccio una ragione, i bambini erano sani. Me li hanno portati via”.

La Virgillito ha evidenziato che a rompere per un attimo il pianto della madre e del marito Andrea è stato un sorriso nel vedere l’immagine della ecografia attraverso la quale appresero che sarebbero diventati genitori e che sarebbero stati due gemelli.

Ecco le parole di Andrea: alla prima visita, si gira (Graziella) e guarda a me e mi fa due. Ho detto… cosa? Due. Una gravidanza gemellare è un fatto raro, perchè la pancia cresce di più e ci vogliono più attenzioni. Visto che stava andando tutto bene eravamo preparati al meglio, superando il peggio.

Ancora dal riferito della giornalista: “la nascita dei bambini per la giovane coppia, dopo una convivenza lunga otto anni poi la tragedia inaspettata.

Ed inoltre la giovane genitrice ha aggiunto: “i bambini erano sanissimi. Io sono stata ricoverata sette giorni. Cinque giorni in Ginecologia perchè avevo la pressione alta, poi due giorni in Pediatria perchè il maschietto aveva l’ittero e quindi era sotto controllo. Poi mi hanno detto… -no tutto a posto, se li puo’ portare a casa-.Sono stati un giorno e mezzo a casa, il 23 mattina avevamo la visita di controllo per l’ittero e per il peso. Gli hanno fatto queste analisi, e io gli ho detto che il bambino già di mattina non stava bene. Mangiava e rigurgitava. Gli ho detto che piangeva in continuazione e lei mi ha detto no signora non si preoccupi non ha niente il bambino. E’ perfetto di salute. Ha solo po’ di muchetto, nel naso e io ho detto ah va bene. La femminuccia stava perfettamente, non aveva niente. Ancora i sintomi, non ne aveva. Lo porto a casa e tutto il giorno questo bambino piangeva e non mangiava. Quindi lo riporto di nuovo all’Ospedale… a Taormina dove sono nati. Loro hanno visto che il maschietto infatti, sono rimasti sconvolti che il bambino era diventato bianco e piangeva in un modo straziante. Hanno cominciato a fare le analisi, ma già il sangue era coagulato. Quindi gli hanno fatto non so quanti prelievi perchè non ci riuscivano. Poi gli hanno messo la flebo e siamo stati tutta la notte la. Il piccolino, verso le te ha cominciato a stare peggio l’hanno intubato, gli hanno fatto venire le convulsioni e gli dicevo ma cosa ha che cosa ha? Niente, non mi hanno detto niente. Si concentravano sul bambino. Poi dopo mi hanno detto, quando il bambino era quasi morto, hanno detto signora noi abbiamo fatto qua tutto il possibile lo stiamo portando al Policlinico di Messina che la sono più attrezzati. Lo intubano e lo portano al Policlinico e gli ho detto all’infermiera se per favore si tenevano la sorellina siccome erano gemelli di tenerla sotto controllo. Questa infermiera la guarda e mi dice, no signora, la bambina è perfetta”.

L’intervista completa, si puo’ ascoltare, collegandosi al link che segue in basso alla pagina.

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/mattinocinque/messina-gemellini-morti_F309938801016C01?fbclid=IwAR26ot3vMURPfD27DPFmK5Hos7RdjS0I1h_aRtqXFSAYtJgUgGaOdYhpejg