Messina, grata danneggiata in Via Tommaso Cannizzaro, poliziotto cade e finisce in ospedale

Una grata danneggiata nel tratto di strada che fronteggia il Tribunale di Messina e la sede dell’Università degli Studi è costata cara ad un pedone, un poliziotto della squadra mobile di Messina che si era recato proprio al Tribunale per atti di PG relativi al ferimento di stanotte a Fondo Fucile che mentre attraversava la trafficata via cittadina ha malauguratamente messo il piede in fallo rovinando sull’asfalto. Quella che sembrava inizialmente essere una banale caduta, presto si è trasformata in un vero e proprio incidente, e l’uomo ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118, prontamente allertati dai passanti, che dopo avere soccorso il malcapitato ne hanno disposto il trasferimento presso il vicino ospedale Piemonte per ulteriori accertamenti.