Messina: i Carabinieri della Compagnia di Barcellona P.G. eseguono un ordine di carcerazione per evasione.

I Carabinieri della Compagnia di Barcellona P.G., il 22.09.2018 hanno arrestato F.A.T., quarantottenne del luogo, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Barcellona P.G., poiché condannato a 4 mesi di reclusione in regime di carcerazione per il reato di evasione.

Il predetto in data 06 agosto u.s., durante il periodo di sottoposizione alla misura della detenzione domiciliare, veniva sorpreso dai militari operanti fuori dalla propria abitazione. I Carabinieri hanno effettuato i necessari accertamenti investigativi, denunciando il giovane alla locale Procura della Repubblica. Il 22 settembre u.s. i militari hanno quindi eseguito a carico dell’uomo un Ordine di carcerazione, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Barcellona P.G. e lo hanno tradotto presso la locale Casa Circondariale.