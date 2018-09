Messina: il Forum delle donne indice il Girotondo, che si terrà questa sera alle ore 19 davanti al Municipio

PER DIRE NO AL COMMISSARIAMENTO DEL COMUNE, LE RESPONSABILI AFFERMANO: "SIETE STATI ELETTI, ORA GOVERNATE"

Nella nota che segue, viene evidenziato un importante appuntamento odierno specificando che: “si terrà oggi, lunedì 03 settembre alle ore 19.00 davanti al Comune, il -Girotondo indetto dalle donne- aperto a tutte le donne messinesi che vogliono dire NO al Commissariamento della città. Messina non puo’ tollerare l’ennesimo commissariamento e -sopportare- UNA ulteriore tornata elettorale. Sulle spalle delle donne, in questi anni, è gravato il peso della crisi economica, della mancanza di lavoro e dei servizi. Per non parlare della deprivazione economica e culturale in cui versano i quartieri”.

Infine, si sottolinea: “il -Forum delle donne messinesi- invita il sindaco, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale e tutta la deputazione nazionale e regionale a lavorare tutti nell’interesse dei cittadini messinesi. Siete stati eletti? Adesso governate”.