Messina: in via del Santo, si è verificato quest’oggi l’ennesimo incidente stradale

Quest’oggi a Messina, si è verificato l’ennesimo grave incidente che ha visto coinvolto uno scooterista, il quale ha riportato serie ferite a causa dello scontro. Probabilmente, a determinare l’impatto tra un motociclo Piaggio ed una Opel, è stata una manovra avventata, forse una inversione a U effettuata senza le necessarie cautele.

La Sezione Infortunistica della Polizia Municipale, sta eseguendo le indagini di rito per tentare di risalire alla dinamica dei fatti accaduti. Il giovane conducente del mezzo a due ruote, è stato trasportato in ospedale (dove si trova in prognosi riservata), da una Ambulanza del 118, in Codice Rosso, avendo subito con molta certezza la frattura della mascella ed altri traumi in diverse parti del corpo.

Foto: di Alessio Villari.