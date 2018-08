IL FUNZIONARIO DOMENICO GUERRERA, IN AZIENDA DA 41 ANNI RESTERA' IN CARICA TRENTA GIORNI

L’onorevole Cateno De Luca (sindaco di Messina), in un suo post su Facebook ha scritto questa nota, affermando: “il presidente del CdA Atm, Giuseppe Campagna, mi ha comunicato che il funzionario Domenico Guerrera è stato nominato direttore generale in sostituzione dell’ing Vincenzo Poidomani”.

“Domenico Guerrera è in servizio in Atm da 41 anni e rimarrà in carica per i prossimi 30 giorni”.