Messina – Sperone: questa mattina, vi sono stati danni ingenti all’ex Dipartimento di Matematica

Nella tarda mattinata di oggi, a Sperone presso l’ex Facolta’ di Scienze (attualmente in fase di ristrutturazione), si e’ sprigionata una imponente nube di fumo originata da un incendio che si e’ verificato in zona.

Il rogo, ha interessato i locali che a suo tempo furono sede del Dipartimento di Matematica, adebiti ora a deposito di arredi dell’Universita’. L’episodio, ha causato ingenti danni alla struttura, fortunatamente circoscritti alle cose e non alle persone, dal momento che l’area e’ destinata cantiere ed interdetta ad altre attivita’. Dal luglio di due anni fa, i laboratori sono stati trasferiti in alcuni locali attigui, cosi’ come anche materiali molto infiammabili.

Le fiamme, sono state immediatamente spente dai vigili del fuoco, arrivati celermente sul posto, dopo e’ giunto anche il professore Salvatore Cuzzocrea, rettore dell’Ateneo peloritano.