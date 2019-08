Messina: un incendio, si è sviluppato in tarda mattinata ai Silos granai, la struttura attigua al Parcheggio Cavallotti nei pressi della Stazione ferroviaria.

Una colonna di fumo nero, si è sprigionata dalla “torre” del magazzino di proprietà comunale ed ormai in disuso da anni. L’edificio rientra da tempo, fra quelli che l’Ente vorrebbe vendere o comunque inserire in un programma di valorizzazione per poter ripianare i debiti, finora però non si è mai fatto nulla in tal senso.

Sul luogo, è giunta una unità dei vigili del Fuoco dotata di una autobotte, per domare il focolaio. A presidiare la zona, vi è stato un elicottero che ha sorvolato l’area da quando sono iniziate le fiamme.