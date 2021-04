Messina, viadotto Ritiro: dall’alto le spettacolari immagini dell’avanzamento dei lavori

Articolo…, tratto dalla Pagina https://www.facebook.com/gazzettadelsud/.

Sembrano sfumare, col passare delle settimane, le possibilità che nella prossima estate i messinesi possano usufruire dalla rampa “lato mare” del viadotto Ritiro. Quella in direzione Palermo e che, per intenderci, conduce ad alcune delle località di villeggiatura più frequentate (tra seconde case e non) dai cittadini del capoluogo.

A febbraio l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Marco Falcone, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere di Giostra, insieme ai vertici tecnici del Cas. La consegna della rampa era prevista, inizialmente, per giugno. Ma quella data quasi certamente non sarà rispettata, a causa dei ritardi per il Covid. Ma dall’alto come si vede il cantiere va avanti ed è uno spettacolo.

