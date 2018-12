Messina violenta: due rapine in meno di un’ora, nella serata di sabato

IN VIA DEI MILLE, PRESA DI MIRA UNA GIOIELLERIA, A GAZZI UNA TABACCHERIA

E’ tornata la violenza, nella serata di sabato a Messina, in Citta’ si sono verificate due nuove rapine ai danni di diversi esercizi commerciali. Verso le ore 18.30, due malviventi entrambi travisati ed a quanto disarmati hanno fatto irruzione in una tabaccheria del rione Gazzi dove minacciando il titolare ed i dipendenti si sono fatti consegnare l’incasso per poi fuggire.

Quando erano circa le 19.30, è stato la volta di una gioielleria sita in una zona centrale. In questo secondo caso, le fasi di quanto accaduto sono state piu’ cruente, infatti tre banditi armati ed a volto coperto sono penetrati nella gioielleria De Maria di via Dei Mille, qui dopo aver minacciato la proprietaria hanno portato via preziosi ed oggetti vari contenuti nella cassaforte, subito dopo hanno fatto perdere le loro tracce allontanandosi a bordo di un mezzo a due ruote. Su queste azioni delittuose, indagano ora i carabinieri.