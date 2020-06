Messinaservizi Bene Comune comunica che oggi lunedì 22 Giugno a partire dalle ore 23 verrà svolto un altro servizio di disinfestazione nell’area Centro della città per prevenire problemi di carattere igienico sanitario.

Gli operatori di Messinaservizi Bene Comune proseguiranno la disinfestazione in particolare contro insetti volanti quali zanzare comuni, zanzare tigre, pappataci, vespe, e striscianti quali blatte, formiche, pulci, cimici, ragni e zecche. Il servizio si svolgerà nelCentro storico (dal Viale Europa alla T. Cannizzaro, dalla C. Battisti alla Via La Farina);al Municipio, apiazza Duomo, alTeatro V. Emanuele, nei pressi della Guardia d Finanza e del Corpo Forestale (dalla Via C. Battisti al Viale G. Garibaldi, dalla T. Cannizzaro alla Via I° Settembre), dalla via T. Cannizzaro fino al Viale Boccetta, e dalla Via XXIV Maggio alla Via Cortina del Porto. In caso di condizioni meteo avverse il servizio potrebbe essere rinviato ad altra data.