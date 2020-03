Messinaservizi Bene Comune comunica che per venire incontro alle esigenze dei cittadini, soprattutto di quelli che risiedono nelle aree dove ancora non è iniziata la raccolta differenziata porta a porta, ha deciso, d’accordo con il sindaco Cateno De Luca, di organizzare per la prossima settimana delle aperture straordinarie delle isole ecologiche, per permettere di conferire i materiali raccolti in queste settimane di chiusura. L’apertura sarà controllata, con il rispetto delle distanze minime e delle misure di sicurezza secondo quanto previsto nelle ordinanze sindacali e dei Dpcm del governo, con un numero massimo di conferimenti giornalieri.

La prossima settimana verranno comunicati il calendario, le modalità e l’ordine che i cittadini dovranno seguire per conferire. Sarà possibile conferire imballaggi in carta e cartone, metalli (alluminio e acciaio) plastica e vetro. Ricordiamo altresì che oggi non è possibile conferire rifiuti sia per chi già è stato raggiunto da porta a porta, sia per chi conferisce ancora nei cassonetti. Chiediamo da parte di tutti la massima collaborazione per prevenire i disagi per gli altri cittadini e l’accumulo di cataste di rifiuti.