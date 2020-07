Messinaservizi Bene Comune prosegue il secondo ciclo di campagna di disinfestazione nelle aree Nord e Centro per la battaglia contro zanzare tigre, zanzare, blatte e cimici in città.

In particolare oggi, in serata verrà effettuata la disinfestazione nell’area Centro sul Viale della Libertà (fino Viale Giostra), Viale Boccetta, Scoppo, Via Tommaso Cannizzaro, Gravitelli, Cortina del Porto, Piazza Stazione, Via La Farina (lato mare e monte), Via Industriale, presso Atm, presso sede Pompieri, presso Piscina comunale, presso UPB, Valle degli Angeli, Bisconte, Cataratti, Montepiselli, Via Annibale, Camaro S. Luigi, Fondo Pistone, Camaro (interno). Sempre oggi a partire dalle 22 la disinfestazione verrà effettuata anche nell’area Nord nei rioni Torrente Trapani (da incrocio Viale Regina Margherita a Chiesa), Viale Giostra, Villa Lina Santa Chiara, Tremonti, San Jachiddu, Fornaci basse e alte, San Michele, Via Palermo (Dazio – c.da Vallone più vie interne), Viale Regina Elena (da viale Giostra a viale Annunziata più vie interne), San Licandro alto e basso, Viale della libertà da Viale Giostra a Viale Annunziata, Annunziata Conca d’oro, Citola, Catanese, Sorba, (Matteotti), Via Panoramica (da Annunziata a torrente Pace più vie interne), Litoranea (Da Annunziata a torrente pace più vie interne). Inoltre domani martedì 28 e mercoledì 29 Luglio al centro estivo della Messina social City, allestito all’interno della Villa Dante, la Messina Servizi terra’ degli incontri di formazione e sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata.

Vista la grande partecipazione e il successo che ha ottenuto il Campo estivo, le due società partecipate del comune, hanno coordinato degli incontri proprio per sensibilizzare i bambini su temi importanti e attuali quali la raccolta differenziata e il riciclo. Agli incontri seguirà anche l’istituzione di alcuni laboratori, diretti dalle operatrici della messina social city e con il supporto della Messina servizi, per far sì che l’attività di educazione esensibilizzazione non termini con i due incontri ma possa continuare per l‘intera durata del campo estivo.