MessinaServizi Bene Comune: questa mattina, è stato attuato un sopralluogo

Stamane, i responsabili della Società che gestisce la raccolta dei rifiuti in Città hanno effettuato una visita nella zona Nord, ed in questa nota pubblicata sulla pagina Facebook aziendale riferiscono: “sopralluogo appena finito. Questa è la situazione in via Scuole, via Pozzo Giudeo e via Torre Bianca, a Torre Faro! Noi abbiamo i nostri limiti, ripeto, ma contro chi conferisce, fuori orario, nel giorno sbagliato e una tipologia di rifiuto non conforme, non c’è MessinaServizi che possa bastare o reggere questo sistema, che ha prodotto fino adesso, tanta munnizza e pochi rifiuti differenziati”.