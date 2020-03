Messinaservizi Bene Comune rende noto che dal prossimo lunedì 9 Marzo, ci saranno nuove disposizioni organizzative

Messinaservizi Bene Comune rende noto che dal prossimo lunedì 9 Marzo, per nuove disposizioni organizzative, avverrà un cambio nell’orario di apertura ai cittadini delle isole ecologiche di Pistunina e Gravitelli. Saranno aperte Lunedì e Mercoledì dalle 13.00 alle 19.00; Martedì e Giovedì dalle 07.00 alle 13.00; Venerdì e Sabato dalle 07.00 alle 19.00. I Centri di Raccolta di Tremonti, Giampilieri, Spartà continueranno invece ad avere gli stessi orari, cioè il Martedì, Giovedì e Sabato dalle 7.00 alle 13.00 e Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 13.00 alle 19.00; l’isola ecologica di Pace sarà sempre aperta da Lunedì a Sabato dalle 12.00 alle 18.00 e quella di Contesse da Lunedì a Sabato dalle 7.00 alle 19.00. Ricordiamo anche a breve la prossima apertura delle isole ecologiche di Villaggio Unrra e Autocentro. Si ricorda che nelle isole ecologiche di Pistunina, Gravitelli, Pace, Spartà, Tremonti, Giampilieri è possibile conferire abiti e prodotti tessili, pile e batterie, carta e cartone, imballaggi in cartone, imballaggi in legno, imballaggi in metallo (alluminio e acciaio), imballaggi in plastica, imballaggi in vetro, ingombranti, oli e grassi commestibili, oli e grassi diversi da quelli da cucina, rifiuti in vetro, rifiuti metallici, rifiuti plastici, sfalci e potature, e Raee (grandi elettrodomestici, grandi apparecchi di refrigerazione, piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche per le comunicazioni, apparecchiature di consumo, apparecchiature di illuminazione, apparecchi di illuminazione, utensili elettrici ed elettronici, apparecchiature per il tempo libero e lo sport, dispositivi medici strumenti di monitoraggio e di controllo, distributori automatici), mentre in quella di Contesse solo Raee.

Messinaservizi comunica inoltre, che a fine mese si svolgerà il sorteggio della bici elettrica tra le persone che nell’ultima settimana del 2019 hanno portato 20 kg di rifiuti differenziabili per avvio a recupero (Cartone, Carta, Plastica, Imballaggi di Metallo e Vetro) nelle isole ecologiche. Infine, sempre nell’ultima settimana di Marzo la raccolta differenziata interesserà nuove zone dell’Area Nord e Sud, appena sarà definita la nuova graduatoria per procedere all’assunzione dei nuovi 100 operatori.