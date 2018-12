MessinaServizi Bene Comune, ritiene risolta l’emergenza rifiuti accaduta a novembre

Per MessinaServizi Bene Comune, l’emergenza rifiuti è rientrata. I mezzi rientrati in deposito questa mattina, nella notte trascorsa hanno raccolto un quantitativo in linea con una normale media, vale a dire 275 tonnellate.

La Città, non ha mai brillato per la pulizia, ma di certo per questo non vi è alcuna collaborazione da parte dei cittadini che non rispettano il divieto di conferimento nei cassonetti che vige da tempo nella giornata di sabato. Adesso, dopo aver risolto il problema che ha accompagnato i messinesi per tutto il mese di novembre, durante il quale la spazzatura ha fatto da cartolina al paesaggio circostante. L’obiettivo ora, è lavorare su una organizzazione adeguata.

Sul futuro della Società partecipata da Palazzo Zanca, si attendono le decisioni che vorrà assumere il Socio Unico, rappresentato dall’Amministrazione comunale pro tempore.