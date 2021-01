Messinaservizi comunica che dal prossimo lunedì 11 Gennaio verranno rimossi i cassonetti filo strada nella zona Blu dell’area Centro, già raggiunta dalla differenziata porta a porta. Ricordiamo agli utenti di quest’Area che hanno carrellati e/o sacchetti o mastelli che devono esporre i rifiuti previsti da calendario dalle 20.00 alle 22.00, giusta ordinanza sindacale 374 del 12 dicembre 2020.

Chi non ha ancora ricevuto il kit familiare per le utenze fino a 8 unità abitative potrà continuare a ritirarlo presso l’autocentro di via Salandra dalle ore 13.00 alle ore 15.00 fino a sabato prossimo, mentre per le utenze condominiali superiore alle 8 utenze gli amministratori possono previo appuntamento telefonico al numero 333 615 4097 prenotare l’eventuale consegna del kit condominiale. Rammentiamo infine, che giovedì sera bisogna conferire il Vetro sempre nella zona Blu dell’Area Centro e quindi vanno esposti i mastelli/sacchetti/carrellati di colore verde dalle 20.00 alle 22.00.