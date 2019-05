Milazzo (ME): la Polizia di Stato ha arrestato, domenica, una donna per furto aggravato e ha denunciato la sua complice

Nel pomeriggio di domenica, il personale del Commissariato di Milazzo è intervenuto su richiesta degli impiegati del punto vendita “Decathlon” del Centro Commerciale Parco Corolla della stessa città, i quali comunicavano che, poco prima, un addetto alla vigilanza aveva fermato una donna resasi responsabile del furto di capi di abbigliamento, dai quali aveva rimosso i dispositivi antitaccheggio con l’ausilio di un paio di forbici del tipo “da elettricista”, che poi aveva occultato assieme alla refurtiva all’interno della propria borsa. Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno cercato e, poi, identificato l’autrice del reato, la quale è stata tratta in arresto per tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e denunciata a piede libero per il reato di ricettazione poiché nel suo portafoglio è stata rivenuta una carta di identità in corso di validità che risulta rubata nel 2018.

Per la donna, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato la misura degli arresti domiciliari. Al contempo, i poliziotti hanno denunciato un’altra donna, anch’essa pregiudicata, ritenuta complice, per il concorso nel reato di tentato furto aggravato.