“Ministero Giustizia 11.2.2020…, grazie a Tutti”. Ha scritto cosi’ questa sera su Facebook, dopo avere portato la propria testimonianza in via Arenula, Giada Giunti (la mamma di Roma allontanata dal proprio figliolo per un Decreto del Tribunale della Capitale).

Ha proseguito la Giunti: “ministro Alfonso Bonafede, mio figlio è in pericolo affidato ad un soggetto violento e con disturbi del pensiero. Le registrazioni delle violenze, sono ulteriore prova. Grazie per il vostro fondamentale contributo, dr.ssa Roberta Sacchi, a tutti i giornalisti per la loro professionalità e sensibilità. Di CUORE grazie”.