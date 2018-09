Morire di burocrazia. Valore di trasformazione e diritto di superficie.

“Si è tenuto in Sala Giunta un tavolo tecnico tra Amministrazione comunale, tecnici del Dipartimento Patrimonio e e demanio e Associazione Notai, per affrontare e risolvere il problema che si è venuto a creare dal febbraio 2018, che ha portato ad un anomalo aumento dei costi per gli utenti che vogliono trasformare il diritto di superficie in proprietà, a fronte di una flessione del mercato immobiliare ed un conseguente ribassamento del prezzo degli immobili”.

Oltre a sindaco e vice sindaco, hanno partecipato: “il dirigente del Patrimonio avv. Ferlisi collaborato dall’ing Fusconi e dal geom. Collura, mentre per i Notai erano presenti Salvatore Santoro, Silverio Magno, Bernardo Maiorana, Maria Flora Puglisi e Rosa Torre”.

“I Notai hanno anticipato la consegna di una nota di rilievi procedurali che in giornata verrà assunta all’Avvocatura comunale affinché renda un parere, mentre il dirigente del Patrimonio ha ricevuto mandato per la redazione di un atto di Giunta di indirizzo finalizzato alla risoluzione definitiva del problema. Andranno scissi pertanto i due argomenti, prezzo imposto e trasformazione, e non è escluso che vengano coinvolti altri dipartimenti per la valutazione dei prezzi di partenza delle aree”.