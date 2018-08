Motta Camastra (ME): due fratelli di Francavilla di Sicilia, morti in un incidente stradale

La scorsa notte, due fratelli di Francavilla di Sicilia in Provincia di Messina, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale nel quale entrambi hanno perso la vita. Il sinistro è avvenuto sulla Strada Statale 185 di “Sella Mandrazzi” in località San Cataldo sita nel Comune di Motta Camastra, nelle vicinanze di Malvagna.

Le vittime sono: “Luciano Siracusa (28 anni) e Francesco (il fratello di 17). I fatti sono avvenuti mentre i due viaggiavano su una Alfa 147 scontratasi con una Peugeot 307, il cui conducente è risultato essersi solo lievemente ferito”.

L’Anas, ha reso noto che il tratto stradale è restato parzialmente chiuso al traffico, con l’istituzione del senso unico alternato, per il tempo necessario a consentire l’arrivo dei soccorsi. Le indagini volte a stabilire la dinamica e le responsabilità dell’impatto, sono di pertinenza dei carabinieri della locale Stazione.