Movida in Ortigia, sequestrati 4 calessini, sanzioni per locali con musica alta

I carabinieri di Siracusa hanno sequestrato 4 calessini per il trasporto dei turisti. Nel corso dei controlli, che si sono concentrati in Ortigia, cuore della movida di Siracusa, si è scoperto che erano senza autorizzazioni. Contestualmente, sono state emesse multe per un ammontare di 13 mila euro. Nel corso del servizio, scattato nella serata di ieri, i militari, che erano insieme alla Polizia municipale ed al personale dell’Arpa, hanno sanzionato i titolari di due locali per musica ad alto volume. Altri due titolari sono stati multati per occupazione abusiva del suolo pubblico e prodotti scaduti.

(tratto da BlogSicilia.it)