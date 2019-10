Movida messinese: il questore Calvino, ha disposto la chiusura di un’altra discoteca in centro città

Proseguono incessantemente le indagini relative all’episodio, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, quando personale della Squadra Volanti è intervenuto presso una discoteca di via Croce Rossa, dove i poliziotti avevano notato la presenza in strada di diverse persone in stato di ubriachezza, alcune delle quali in evidente atteggiamento aggressivo nei confronti del personale addetto alla sicurezza del locale, con l’insorgere, nella circostanza, di liti sedate grazie alla consistente presenza degli operatori delle Forze dell’Ordine intervenuti. Per sette dei ragazzi in stato di alterazione psico fisica da sostanze alcoliche è stato necessario il ricorso alle cure mediche presso il Pronto Soccorso Generale dell’Ospedale Piemonte.

Stamattina, il questore di Messina, dott. Vito Calvino, grazie anche al lavoro svolto in queste ore dal personale della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Messina, ha decretato la sospensione dell’attività della discoteca per 30 giorni. Ciò in considerazione della gravità dei fatti constatati, del grave pregiudizio dell’ordine e della sicurezza pubblica derivatone, della reiterazione delle condotte incidenti sulla sicurezza dei cittadini.