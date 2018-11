Natale a piazza Cairoli 2018: apposto senza alcuna autorizzazione, il logo della Società Caronte & Tourist

Dopo l’uscita di scena forzata dell’Associazione piazza Cairoli, dall’ambito delle manifestazioni natalizie per il 2018, è nata subito una nuova polemica in merito. Infatti, il neonato sodalizio associativo -Messina Incentro-, ha apposto senza alcuna preventiva richiesta il logo della Compagine armatoriale cittadina legata alla Holding Franza-Matacena.

Ciò, ha determinato, la reazione dei responsabili che in questa nota diretta al sindaco Cateno De Luca, all’assessore alla Cultura ed all’Associazione -Messina Incentro- scrivono: “apprendiamo che il progetto Messina in centro, scelto dall’Amministrazione per l’animazione di piazza Cairoli delle zone limitrofe nelle prossime finalità natalizie, reca sul frontespizio ufficiale il logo della Caronte e Tourist S.p.A.! Ci pregiamo di comunicarle che tale posizione non è mai stata autorizzata dalla scrivente, in quanto nessuna partnership c’è mai stata richiesta né conseguentemente stata concessa”.

Sottolinea Tiziano Minuti, il responsabile della comunicazione del Gruppo: “un errore, quello del logo apposto senza autorizzazione, che ha immediate conseguenze: “l’attribuzione dell’organizzazione dell’evento all’Associazione -Messina incentro-, anzi, proprio a seguito del deprecabile inconveniente sopra descritto, esclude ipso facto il nostro tradizionale impegno di impianto di albero di Natale nella più prestigiosa piazza della nostra città”.