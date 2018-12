Natale Cucè (ME): “Ennesima rapina, accaduta questa mattina a Messina”

Dopo l’ennesima rapina accaduta questa mattina a Messina, perpetrata ai danni del gestore del Bar Cucè a Provinciale sig. Nino Buda, il Consiglio della Terza Circoscrizione e il presidente Natale Cucė esprimono la massima solidarietà formulando gli auguri per una pronta guarigione al noto commerciante, dal momento che è stato ferito alla testa avendo prontamente reagito ai due malviventi che cercavano di rapinarlo.

Precisa Cucè: “come rappresentante istituzionale, desidero segnalare che cittadini e commercianti sono stanchi dell’ennesimo atto intimidatorio ai danni della comunità Messinese ma soprattutto quella del Terzo Quartiere dove le rapine ed i furti si stanno svolgendo con troppa continuità. La categoria dei commercianti in questo momento è quella che sta subendo in maniera forte questa situazione, quella di oggi si sarebbe potuta trasformare in una tragedia, il gestore lavorando per 14 ore al giorno ininterrotte non cede a questi atti di prepotenza che ledono la dignità di uomo e lavoratore”.

Prosegue il presidente della Terza Circoscrizione: “la video sorveglianza nella zona di Provinciale della Terza Circoscrizione, è assente infatti le telecamere comunali si fermano al viale Europa. Come Circoscrizione chiediamo che vengano al più presto posizionate anche nel grande centro commerciale di Provinciale. Pertanto lancio un appello alle Autorità cittadine affinchè si possa intervenire con prontezza a limitare le rapine ed furti siamo ormai in piena emergenza e chiedo al sig. prefetto, al sig. questore ed al comandante dei carabinieri se ci sono le condizioni ad attivare l’Operazione di sicurezza -strade sicure- per far intervenire l’esercito per il presidio del territorio e che puo’ essere applicata nelle nostre Città in quanto è risaputo quanto l’organico delle forze dell’ordine sia insufficiente a garantire una copertura completa della Città, ricordando che ci sono 52 km di territorio comunale da gestire”.

“Problemi di ordine pubblico si registrano anche per quanto riguarda i furti in abitazioni in alcune zone i cittadini sono letteralmente sequestrati in casa in quanto privi di lasciare le abitazioni per paura di essere derubati”.

Conclude Cucè: “sono sicuro, che il nostro appello sarà ascoltato dagli organi superiori e che l’Operazione -strade sicure- potrà essere portata a conoscenza del ministro dell’Interno e quindi applicata come si sta facendo in altre Città Metropolitane. Si chiede inoltre alle associazioni di categoria di intervenire con iniziative ed aiuti concreti ai commercianti cominciando con le iniziative natalizie che non possono essere concentrate tutte nel centro Città”.