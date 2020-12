Natale e ambiente: Un messaggio di ritorno alla natura e alla tradizione, diffuso dai responsabili della Messinaservizi Bene Comune S.p.a.

“In questo anno di pandemia siamo stati messi a dura prova dal Covid-19 ma non ci siamo mai fermati. Grazie alla raccolta differenziata in città quest’anno avviati a recupero 8.000 tonnellate di carta e cartone, evitato cosi l’abbattimento di oltre 120.000 alberi, risparmiati 40 Megawatt di energia elettrica e l’emissione di 2 milioni di Kg di CO2 in atmosfera”. A dirlo il presidente di Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo.

Lombardo ha aggiunto: “Si scopre così che bastano 70 kg di carta mandata al riciclo per evitare l’abbattimento di un albero. La sorpresa viene anche coi dati sul risparmio d’acqua: Riciclare la carta significa ridurre enormemente l’impiego di acqua nel processo produttivo. Per produrre 1 kg di carta occorrono, infatti, 440 litri, mentre per produrre 1 kg di carta riciclata solo 1,8 litri. Inoltre, più o meno per ogni kg di carta riciclata si evita di immettere nell’ambiente circa 1,3 kg di anidride carbonica. Quest’anno il collegamento tra Natura, riciclo e recupero dei materiali riciclabili è risultato complesso da sostenere, ma i numeri ci confermano che il lavoro svolto durante la pandemia ha dato risultati con un trend sempre in crescita. Ottimi i risultati quindi nel 2020 per la raccolta degli imballaggi da parte dell’azienda: per il cartone raccolti 5.236.085,80 kg con un + 36,95%; per la plastica 3.295.839,78 kg con un + 35,91%; per le lattine 34.966,09 kg con + 4,63%; per il vetro 4.123.088,18 kg con + 56,77%; per la carta 3.295.839,78 kg con + 55,42%; per un totale 15.985.819,64 kg di imballaggi raccolti con + 59,79% . Positive anche le stime per il 2021, con l’aumento delle zone che saranno raggiunte dalla differenziata. Si dovrebbero ottenere 6.974.708,52 kg di cartone con un +33,20%; per la plastica 5.462.170,00 con + 65,73%; per le lattine 39.490,56 kg con un + 12,94%; per il vetro 6.802.957,59 kg con + 65,00%; per la carta 5.748.991,98 kg con +74,43% . Per un totale di 25.028.318,65 con + 56,57% “.

“Per Natale – afferma ancora Lombardo – per rappresentare la nostra attenzione all’ambiente e all’ecosostenibilità abbiamo omaggiato la città di Messina con una proiezione artistica architetturale nel tema della Natura, evidenziando il Mood dell’argine nel rispetto dell’ambiente. Palazzo Zanca è stato vestito con un’opera luminosa che richiama la natura i boschi e le fauna selvatica. Insieme con il recupero e il riciclo per la salvaguardia della Natura. La proiezione è stata curata da Proietta S.r.l.“.

“Vogliamo infine – conclude Lombardo – rispondere ad alcune polemiche pretestuose apparse sulla stampa e portate avanti da movimenti politici e associazioni. In merito al mancato sorteggio della bici elettrica, assicuriamo verrà fatto, è stato bloccato dall’emergenza Covid ma tutto è a disposizione di chi volesse verificare le procedure. Per quel che riguarda invece le proteste per le modalità di raccolta in centro si arrivati a queste decisioni dopo aver valutato diverse ipotesi. Siamo certi che quelle decise sono le migliori anche per gli utenti, chi continua a criticare non avanza nessuna proposta alternativa continua ad essere contro alla raccolta differenziata a prescindere. Noi andiamo avanti avanti così visto che i fatti fino adesso ci hanno dato ragione“.