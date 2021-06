‘Ndrangheta: estorsioni alle imprese, tre arresti dei carabinieri nel Catanzarese

Le loro vittime sarebbero stati imprenditori e operatori che avrebbero subito richieste estorsive con modalità mafiose in provincia di Catanzaro. Gli episodi sono stati ricostruiti dai carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

Tre i provvedimenti nei confronti di altrettante persone gravemente indiziati rispetto a condotte estorsive, tentate e consumate con modalità mafiose, ai danni di imprenditori sia locali, sia provenienti da altre province calabresi e operanti nel territorio di riferimento.

Si tratta di Gennaro Felicetta, 29 anni, di Vallefiorita; Danilo Vitellio, 42 anni, di Vallefiorita; Fabrizio Olivadoti, 38 anni, di Amaroni. In particolare, è stata disposta la custodia in carcere per Vitellio e Felicetta, mentre Olivadoti è stato posto ai domiciliari.