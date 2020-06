Il coordinamento per l’emergenza coronavirus nell’area metropolitana di Messina informa che, negli ultimi 5 giorni, presso l’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto si è registrata la guarigione, e conseguente dimissione, di una paziente ricoverata e che era risultata affetta da Covid 19.

Si tratta di una donna di 86 anni. In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 di pazienti precedentemente o attualmente ricoverati sono ora quindi 163, a cui se ne aggiungono 227 di pazienti che erano in isolamento domiciliare. Complessivamente, pertanto, il numero dei guariti è pari a 390. Infine, per via del trasferimento di un paziente dall’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona al Policlinico “G. Martino” di Messina, il quadro attuale dei ricoveri è il seguente: Policlinico “G. Martino” 3 pazienti (tutti in terapia intensiva), “Cutroni Zodda” di Barcellona 5 pazienti, “Papardo” di Messina 1 paziente. A Messina e provincia, dopo il riconteggio, i positivi al coronavirus adesso sono solo 23.