SONO STATE ESEGUITE SANZIONI AMMINISTRATIVE, PER UN TOTALE DI 16MILA EURO

Nei giorni scorsi, a San Lorenzo e Condofuri, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri hanno eseguito mirate verifiche a due grandi aziende locali attive nell’agricoltura intensiva, eseguendo sanzioni amministrative per un totale 16mila euro nei confronti di un datore di lavoro.

Nello specifico, durante il controllo, i militari dell’Arma territoriale, del Reparto Tutela Agroalimentare di Messina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria, hanno identificato 35 extracomunitari, non regolarmente assunti e sprovvisti della visita sanitaria obbligatoria, oltre che rilevato l’utilizzo nella coltivazione di un pesticida, in assenza delle previste autorizzazioni, in violazione della normativa di settore.