PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA, IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Milazzo impiegati presso il Posto Fisso di Panarea hanno deferito alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, sei persone per violazione della normativa in materia urbanistico-edilizia. I militari, nel corso di servizi finalizzati al contrasto dell’abusivismo edilizio sull’Isola, hanno accertato la realizzazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, di alcune strutture in cemento e la modifica di costruzioni già esistenti senza alcun titolo autorizzativo. Le aree interessate sono state sequestrate.