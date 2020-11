Nei giorni scorsi, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato, in flagranza di reato, la 39enne messinese S.S., ritenuta responsabile di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Durante un controllo di polizia presso gli imbarcaderi della “Caronte & Tourist”, in prossimità del viale della Libertà, i Carabinieri hanno controllato un’autovettura, appena scesa dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni. Insospettiti dall’atteggiamento visibilmente nervoso della conducente, una donna di 39 anni, gli operanti hanno deciso di condurla presso gli uffici della Compagnia Messina Centro per effettuare una perquisizione. Nel bagagliaio della macchina i Carabinieri hanno rinvenuto 4 buste in plastica sigillate, contenenti sostanza vegetale occultate all’interno di una scatola di cartone all’apparenza riempita di soli limoni e melograni, il cui contenuto, dalle successive analisi di laboratorio, è stato individuato in sostanza stupefacente di tipo marijuana, per un totale di oltre 2 chili.

Pertanto, la donna, è stata arrestata, in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, mentre la sostanza stupefacente, oltre alla somma di denaro contante equivalente ad oltre 1.000 euro trovata in possesso di S.S. e ritenta provento di attività illecita, è stata sottoposta a sequestro. L’arrestata, al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Messina, è stata condotta presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi. All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice del Tribunale di Messina ha convalidato l’arresto dei Carabinieri ed ha disposto, nei confronti della donna, la misura degli arresti domiciliari.