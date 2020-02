L’ASSOCIAZIONE SINDACALE LIBERA RAPPRESENTANZA MILITARE, SI ESPRIME COSI' IN UNA NOTA ODIERNA, RIGUARDO ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS

“Nei momenti di difficoltà il nostro Paese ha sempre dato il meglio di sé e dobbiamo farlo anche in questa occasione”. L’Associazione Sindacale Libera Rappresentanza dei Militari si esprime così, in una nota stampa ufficiale, riguardo all’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero.

Si legge: “viviamo ore di estrema difficoltà e preoccupazione. È il momento di serrare le fila e contenere la diffusione del coronavirus grazie alle azioni di cui ognuno di noi, nel suo piccolo, può e deve rendersi protagonista”.

LRM pone l’accento sul discorso tenuto dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, il quale ha ringraziato pubblicamente tutte le istituzioni impegnatesi in prima linea per contrastare il fenomeno, dimenticandosi, però, dei militari: “allo stesso livello di importanza degli operatori sanitari, i ricercatori, la protezione civile e le forze dell’ordine, ci siamo anche noi. La patria al primo posto”.