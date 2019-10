Nel catanese un uomo ha picchiato la moglie (incinta del secondo figlio) con la cintura dei pantaloni, procurandole ecchimosi multiple agli arti inferiori e superiori

In Provincia di Catania, un uomo ha picchiato la consorte (alla prese con la sua seconda gravidanza) usando la cintura dei propri pantaloni, procurando alla vittima… ecchimosi multiple agli arti inferiori e superiori. Successivamente, il soggetto avrebbe tentato di strangolare la moglie. L’episodio di violenza, tra l’altro, è avvenuto al cospetto della figlia minorenne della coppia.

L’autore di questo insano gesto, un 26enne, è stato arrestato dai carabinieri del locale Comando provinciale e posto agli arresti domiciliari.

Con tono minaccioso, il marito avrebbe più volte detto alla coniuge: “qui comando io e devi fare quello che dico io…”.

La donna avrebbe subito dal suo carnefice, calci e pugni al punto tale da dover avere necessità di ricorrere alle cure dell’ospedale. I militari, hanno appreso che malgrado l’aguzzino fosse andato via di casa abbandonando la famiglia, ugualmente poneva in essere la sua attività persecutoria nei confronti dei due familiari…, adesso dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.