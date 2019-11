Nel corso del fine settimana di “Halloween”, i militari della Compagnia Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto hanno svolto servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione del fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e psicotrope e dello spaccio di sostanze stupefacenti nei luoghi della movida notturna presenti nel comprensorio barcellonese.

Nel corso dei servizi, che hanno visto impegnate le gazzelle della Sezione Radiomobile e le diverse pattuglie delle Stazioni Carabinieri i militari dell’Arma hanno proceduto nei confronti di:

un 41 enne che è stato deferito in stato di libertà all’A.G. per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di 10 grammi di “marijuana”;

un 17 è stato deferito in stato di libertà per ricettazione, in quanto sorpreso alla guida di un ciclomotore privo di targa e con telaio abraso;

un 39 enne è stato deferito in stato di libertà all’A.G. per deposito e abbandono di rifiuti;

un 31 enne è stato deferito in stato di libertà all’A.G. per inosservanza alle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale di P.S.;

tre automobilisti sono stati deferiti in stato di libertà per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o per essere risultati positivi all’assunzione di sostanze psicotrope;