Nel corso della nottata dell’08.08.2021, durante alcuni predisposti servizi finalizzati al controllo delle normative emanate in tema di emergenza epidemiologica da covid-19, i militari della locale stazione carabinieri hanno adottato la chiusura di un esercizio commerciale a Scauri di Minturno per aver riscontrato un assembramento di avventori in violazione del previsto distanziamento sociale.