Nel corso dell’Assemblea dei sindaci dell’Ato Idrico di Messina, tenutasi stamane a Palazzo Zanca, è stato eletto il presidente

Quel che segue, viene evidenziato in questo comunicato, diffuso da Palazzo Zanca: “presente il sindaco Cateno De Luca, si è tenuta in data odierna l’Assemblea dei sindaci dell’Ato Idrico di Messina con all’ordine del giorno la nomina del presidente in sostituzione del precedente decaduto Liborio Porracciolo. L’Assemblea, in seconda convocazione, ha votato quale presidente dell’Assemblea, ma anche del Consiglio direttivo il sindaco di Castelmola Orlando Russo, con cinquantaquattro voti favorevoli, tre schede nulle e una bianca”.

“Si ricostituisce così l’asset amministrativo e politico dell’Ambito territoriale idrico di Messina per procedere agli importanti compiti che l’ambito ha in carico quali la redazione del piano d’ambito e l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato per l’intero territorio provinciale”.

Ha dichiarato il neo eletto Russo: “vanno ricercate soluzioni condivise da tutti i sindaci, se non si trova una soluzione in tal senso, saremo commissariati. E’ giusto invece che decidano coloro che hanno la responsabilità di gestire i propri comuni. Ringrazio i colleghi sindaci per la fiducia accordatami”.