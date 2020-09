Nel corso di specifici servizi di controllo, i poliziotti del Distaccamento Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto hanno proceduto al sequestro di due quintali di prodotto surgelato trasportati a bordo di un mezzo ritenuto non idoneo.

La merce – pesce, pizze, gelati legumi, risotti, rustici – il cui trasporto con sistema di temperatura controllata avrebbe dovuto essere al di sotto dei -18 gradi, era conservata ad una temperatura di poco inferiore allo zero gradi, così come constatato da personale ASP del Servizio Veterinario di Barcellona P.G.! I poliziotti hanno pertanto proceduto al sequestro. Il conducente del mezzo nonché i titolari delle ditte di trasporto e di distribuzione sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per aver detenuto e trasportato, per immetterli in commercio, alimenti pericolosi per la salute pubblica.