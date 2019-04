Nel fine settimana a Messina, sono stati arrestati 4 pregiudicati

Arrestati quattro pregiudicati dai carabinieri della Compagnia di Messina Centro durante il fine settimana: “il 56enne B. N. per truffa in concorso, un 36enne ucraino e un 51enne di Castanea per la violazione degli arresti domiciliari, e il 61enne M. F. per reati di percosse e minacce”.

Il primo, messinese, è stato rintracciato dai Carabinieri della Stazione di Camaro Superiore nella propria abitazione, dando attuazione ad un ordine di esecuzione per l’espiazione di pena detentiva in carcere, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte Di Appello di Messina. L’uomo dovrà espiare la pena di 5 anni, 4 mesi e 6 giorni di reclusione.

I carabinieri della Stazione di Messina Giostra, invece, hanno arrestato il malvivente ucraino in esecuzione di una ordinanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari, cui era sottoposto per i reati di maltrattamenti in famiglia, con quella della custodia cautelare in carcere, emesso dalla Corte di Appello di Messina, poiché resosi responsabile della violazione della precedente misura a cui era sottoposto. L’uomo, pertanto, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi.

I carabinieri della Stazione di Castanea delle furie, anche qui, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di aggravamento della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, emesso dalla Corte di Appello di Messina, poiché resosi responsabile della violazione della precedente misura a cui era sottoposto per il reato di atti persecutori.

Infine, i carabinieri della Stazione di Camaro Superiore hanno dato attuazione ad un ordine di esecuzione per l’espiazione di pena detentiva in carcere, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte Di Appello di Messina, a carico di M. F., 61enne, messinese. I militari dell’Arma hanno rintracciato l’uomo presso la propria abitazione e lo hanno arrestato poiché riconosciuto colpevole e condannato per i reati di percosse e minaccia. L’uomo dovrà espiare la pena di 5 mesi di reclusione.