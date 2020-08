Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno svolto un servizio di controllo del territorio nei comuni di Giardini Naxos, Taormina e Letojanni e nelle zone interessate dalla c.d. “movida”.

In particolare, con il supporto dei reparti speciali dell’Arma, Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Catania (N.A.S.) e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina (N.I.L.), i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno controllato diversi esercizi commerciali anche al fine di verificare il rispetto delle regole sul distanziamento interpersonale previste dalle norme per l’emergenza Covid-19. Nel corso dei controlli ai locali di intrattenimento, i Carabinieri hanno contestato ai titolari di due locali notturni di Giardini Naxos, l’inosservanza all’ordinanza sindacale sul rispetto dell’orario di chiusura. Inoltre, a seguito dei controlli ai locali di ristorazione, i militari dell’Arma hanno accertato irregolarità in due attività: in un caso, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina (N.I.L.) hanno contestato violazioni nei confronti di un ristoratore di Giardini Naxos, per aver omesso di fornire le informazioni ai lavoratori circa il rispetto delle norme connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro e sulle procedure di primo soccorso; nell’altro caso, invece, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Catania (N.A.S.), intervenuti ad una sagra tenutasi a Malvagna (ME), hanno contestato al responsabile violazioni di natura igienico sanitarie. Infine, nel corso del servizio, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato la 21enne R.M. taorminese, ritenuta responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e deferito, in stato di libertà, il suo convivente per il medesimo reato. Nelle prime ore della notte del 2 agosto scorso, a Giardini Naxos, durante un controllo finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, l’atteggiamento sospetto di una giovane coppia a bordo un’autovettura attirava l’attenzione dei militari dell’Arma che, sospettando potessero detenere sostanze stupefacenti, decidevano di effettuare una perquisizione sugli occupanti e sul veicolo.

A seguito della perquisizione, addosso alla giovane donna, perquisita da personale sanitario femminile del vicino pronto soccorso dell’Ospedale di Taormina, venivano rinvenute 11 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 4,75 grammi che la giovane donna aveva nascosto negli slip. Addosso al convivente invece sono stati rinvenuti alcune centinaia di euro di vario taglio, ritenuti provento dello spaccio. Pertanto, la sostanza stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati mentre la giovane donna è stata arrestata in quanto ritenuta responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed il suo convivente deferito, in stato di libertà, per il medesimo reato. Nell’odierna mattinata l’arrestata è stata condotta dinanzi al Giudice presso il Tribunale di Messina che ha convalidato l’arresto dei Carabinieri disponendo, nei riguardi della donna, la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.