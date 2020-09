SONO 8 RAGAZZI A GIARDINI NAXOS ED I RESTANTI 6 A TAORMINA CHE SI TROVANO IN ISOLAMENTO DOMICILIARE

Nel messinese, e in particolare fra Taormina e Giardini Naxos, sono aumentati i casi di positivita’ al Covid-19. Nelle ultime ore si sono palesati 14 contagiati…, si tratta di giovani che da qualche giorno fino ad oggi hanno manifestato i sintomi del Virus.

Otto positivi, sono stati trovati a Giardini Naxos, mentre sei a Taormina. Tutti fanno parte della stessa comitiva e sono rientrati da poco tempo da una vacanza. Le verifiche sono state effettuate, in alcuni Laboratori privati autorizzati dalla Asp. Adesso, gli interessati, si trovano in isolamento domiciliare.

Il sindaco di Taormina Mario Bolognari ha evidenziato in base quanto accaduto che “sono 8 giovani di Giardini Naxos e 6 di Taormina che si conoscono e sono stati a contatto tra loro durante delle feste private. Auspico che i giovani, scarichino l’applicazione ‘Immuni’ spesso sottovalutata, ma che ci permette di sapere se le persone con cui siamo entrati in contatto hanno qualcosa, evitando così di fare centinaia di tamponi e di avere ricostruzioni immediate e valide degli spostamenti di queste persone”.