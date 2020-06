Nel pomeriggio del 25 giugno 2020, i Carabinieri della Stazione di Messina Tremestieri hanno arrestato, in esecuzione di ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica – Ufficio Esecuzioni Penali in applicazione di un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Messina, il 30enne P.C.D., poiché condannato alla pena residua 11 mesi e 9 giorni di reclusione in quanto riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato di motocicli commesso nel 2017.

Ultimate le formalità di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato sottoposto la detenzione domiciliare presso la propria abitazione.