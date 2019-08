Nel pomeriggio di ieri 02 agosto, a Patti (ME), i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un 17enne in esecuzione di provvedimento di aggravamento di misura cautelare in carcere

DOPO AVERE ACCERTATO REITERATE VIOLAZIONI DELLA MISURA DEL COLLOCAMENTO IN COMUNITA'

A Patti (ME), nel pomeriggio di ieri 02 agosto, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, hanno tratto in arresto un 17enne, dando esecuzione al provvedimento di aggravamento della misura cautelare in carcere, emessa dal giudice del locale Tribunale.

Tutto è accaduto, dopo che l’Autorità competente ha accertato come siano state poste in essere da parte del minore, reiterate violazioni della ordinanza del collocamento in Comunità alla quale doveva attenersi. Rintracciato dai militari, è stato condotto presso l’Istituto di pena minorile di Acireale.