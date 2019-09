Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Barcellona P.G., hanno arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina a seguito della condanna riportata con sentenza definitiva dell’operazione TRIADE, un 32enne

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Barcellona P.G., hanno arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina a seguito della condanna riportata con sentenza definitiva dell’operazione TRIADE, il 32enne BISCARI Filippo, condannato alla pena di 8 anni di reclusione per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti commesso negli anni 2013 e 2014.

L’ordine di carcerazione eseguito nella giornata di ieri si riferisce alla condanna divenuta definitiva al termine dell’iter processuale a carico di 10 degli indagati dell’operazione “TRIADE” condotta dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo. L’indagine era stata avviata nel 2013 e, nel luglio del 2016, era stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 21 indagati che aveva permesso di disarticolare l’organizzazione criminale attiva nel centro mamertino e nei territori di Tortorici (ME) e Barcellona Pozzo di Gotto (ME), dedita al traffico di sostanze stupefacenti. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Vittorio Madia” di Barcellona P.G. per espiazione della pena.