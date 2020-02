Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi hanno arrestato la 33enne S.M., rumena già nota alle forze dell’ordine, ritenuta responsabile del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, dopo diversi servizi di osservazione e pedinamento, i militari dell’Arma hanno deciso di effettuare una perquisizione all’interno dell’abitazione della donna.

A seguito di tale attività, i Carabinieri hanno rinvenuto 4 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, 11 grammi di crack, un bilancino di precisione perfettamente funzionante e la somma di euro 1.375 ritenuta provento dell’attività di spaccio. Lo stupefacente, il bilancino di precisione e la somma di denaro rinvenuti sono state sequestrate e la donna è stata arrestata in quanto ritenuta responsabile del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, l’arrestata è stata tradotta presso la propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari, in attesa di comparire davanti al Giudice del Tribunale di Messina per l’udienza di convalida.