Nel pomeriggio di ieri un 51enne alla guida di una Fiat Croma, per motivi ancora in fase di accertamento ha sbandato sulla S.S. 114 a Messina davanti al Centro Commerciale Tremestieri. Nella situazione accennata, l’uomo ha investito e danneggiato due vetture parcheggiate, una Suzuki Splash e una Smart.

Immediatamente il conducente, è apparso alterato ed in stato confusionale, lo stesso è stato trovato in possesso di bevande alcoliche in auto e la Polizia di Stato intervenuta sul posto lo ha condotto in Caserma. I poliziotti, sono stati allertati dai proprietari delle vetture sinistrate. Presenti in zona, anche una unità dei vigili Urbani in azione per effettuare i rilievi utili a stabilire la dinamica dello scontro ed una ambulanza del 118.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.