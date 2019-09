Nel pomeriggio di ieri una donna di 49 anni, A.G, è morta travolta da un’auto

Ieri pomeriggio una donna 49enne, A.G. le sue iniziali, è deceduta a Giardini Naxos nella frazione di Recanti. Il tragico evento è accaduto all’interno della autorimessa dove la vittima era impiegata allorquando la sfortunata si apprestava a chiudere la saracinesca dell’esercizio commerciale, in quel frangente la sua auto, parcheggiata senza freno a mano alla sommità dello scivolo sotterraneo della struttura, si sarebbe mossa improvvisamente travolgendola e schiacciandola senza che potesse spostarsi in tempo. E’ questo, ciò che sarebbe successo secondo una sommaria ricostruzione dei fatti.

Per la signora originaria di Fiumefreddo, non vi è stato nulla da fare, visto che l’impatto ha causato la rottura dell’arteria femorale e la sua morte per dissanguamento in pochi istanti. Nel luogo, teatro dei ferali fatti, sono giunti i carabinieri della locale Stazione ed i vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni, oltre al personale del 118 che ha operato nel vano tentativo di salvare la vita alla malcapitata.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.