Nel pomeriggio di martedì 18 febbraio, si è verificato uno scontro fra un camion ed una macchina sull’autostrada A20 Messina-Palermo all’uscita della Galleria Telegrafo. L’incidente è avvenuto fra gli svincoli di Giostra e Villafranca Tirrena, dopo le ore 17.30.

Sono rimaste coinvolte nel sinistro, tre persone rispettivamente trasferite con due ambulanze presso il Policlinico Universitario. Stando a quanto si apprende da fonti dei sanitari intervenuti per soccorrere i feriti, gli stessi non verserebbero in preoccupanti condizioni di salute. Dopo l’impatto, vi è stato l’immediato intervento degli agenti della Polizia Stradale, accorsi sul posto per mettere in sicurezza la zona, dove il traffico ha ripreso la sua regolarità una volta ultimata la rimozione dei mezzi incidentati