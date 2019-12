IL DIVERBIO SI E' VERIFICATO IN VIA I° SETTEMBRE FRA LA VIA CESARE BATTISTI E PIAZZA DUOMO

Nel pomeriggio di oggi (29 dicembre), alle ore 19.00 a Messina si è verificata una rissa tra giovani. Il diverbio, è avvenuto in via I° settembre fra la via Cesare Battisti e piazza Duomo.

I motivi che hanno dato luogo allo scontro al quale hanno preso parte diversi adolescenti, non sono allo stato noti. L’episodio comunque, dovrebbe indurre chi di dovere a dare luogo in questa zona ad una azione di controllo mirata per evitare il ripetersi di quanto accaduto in data odierna ma anche due settimane fa.